Тернопільщині виділили 400 т борошна з Аграрного фонду

Тернопільщині виділили 320 т борошна вищого ґатунку та 80 т житнього борошна з Аграрного фонду держави за цінами 2008-2009 року, щоб область могла зберегти ціни на соціальні сорти хліба. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.

«Вже завтра ми розподілимо це борошно між основними виробниками хлібопродукції в області і це є реальний важель, яким ми будемо регулювати ціну на хліб», – сказав М. ЦИМБАЛЮК.

Він також додав, що наявних 6,5 тис. т запасів борошна в області (4 тис. т на Тернопільському хлібокомбінаті та 2,5 тис. т на Чортківському) достатньо для того, щоб до кінця року зберігати ціну хліба на такому рівні, який зафіксовано на початку серпня.

«Питання ціни ми однозначно регулюватимемо, незважаючи на те, що ціна на пшеницю зростає через неврожай. Уже відбулася зустріч з основними хлібопекарями, проводимо зустрічі із хлібовиробниками з інших областей, які реалізують хліб у нас. Окрім цього, співпрацюємо з головами обладміністрації сусідніх областей, де продається хліб з Тернопільщини, зокрема на Львівщині на Прикарпатті – щоб усі виробники були в рівних умовах», – розповів М. ЦИМБАЛЮК.