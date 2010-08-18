На Тернопільщині планують зібрати 600 тис. т ранніх зернових

Цього року на Тернопільщині розраховують зібрати орієнтовно 600 тис. т ранніх зернових. Як повідомив під час сьогоднішньої прес-конференції голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, це на 200 тис. т. менше, ніж минулого року.

«Я спілкувався з керівниками передових аграрних підприємств області, через аномальні температури вони зібрали зерна менше. Однак його якість у них значно вища, ніж загалом по області. Якщо показник клейковини в середньому складає в області 17-18 і з такого зерна вже можна випікати хліб, то в передових господарств показник клейковини сягнув 30. Тобто, хто посіяв якісне зерно і дав землі те, що вона вимагає, той і збирає відповідний врожай», – сказав М. ЦИМБАЛЮК.

Він також зазначив, що попри загальне зменшення врожайності зернових оптимізм цього року вселяють посіви кукурудзи. «Посівні площі цієї культури ми збільшили удвічі, і кукурудза, як ніколи, показує хороші тенденції по якості. Очікуємо зібрати 1 млн. т зерна», – сказав М. ЦИБАЛЮК.

За його даними, загалом в області зібрано вже майже 95% ранніх зернових. «До Дня Незалежності при сприятливій погоді збір ранніх зернових плануємо завершити», – обумовив голова ТОДА.