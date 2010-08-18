Янукович не виключає незначного подорожчання хліба

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що в Україні не буде дефіциту хліба, але не виключає його незначного подорожчання в інтересах сільгоспвиробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив журналістам під час відвідування Сорочинського ярмарку.

Президент зауважив, що не зважаючи на складні погодні умови, цього року в Україні очікується врожай зернових на рівні близько 40 млн. тонн, зокрема з них близько 17 млн. тонн - продовольчої пшениці.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що середня річна потреба України у продовольчій пшениці становить близько 6 млн. тонн.

«Ми поставили завдання закупити в державний резерв близько 1 млн. тонн продовольчої пшениці. На сьогодні вже закуплено близько 800 тис. І 1,5 млн. тонн буде закуплено в регіональні фонди», - повідомив глава держави.

Тому, як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, «казати про те, що Україна буде без хліба ніяких підстав немає». «Хліб у нас буде», - впевнений Президент.

Говорячи про цінову політику у цій сфері В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що цього року керівництво держави намагається діяти так, щоб товаровиробник, хлібороб упевнено міг заробити і забезпечити собі фінансові кошти на наступний рік.

«Я можу сказати впевнено, що такої мети ми вже досягли», - підкреслив він.

Глава держави також зазначив, що з урахуванням внутрішньої і світової ситуації на ринку зернових на сьогодні актуальними завданнями для влади є забезпечити державу хлібом, а також вигідно заробити на зовнішніх ринках.

«Коли будуть його (зерно – УНІАН) продавати власники, а власниками є сільськогосподарські підприємства – їм видніше. Ми нікому заважати не будемо», - сказав глава держави.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що на сьогодні також немає підстав вважати, що відбудеться значне підвищення цін на хліб.

«Я скажу так: відносна стабільність, цінова, на хлібному ринку буде. Можливо буде невеличке подорожчання. Але ми будемо роботи все для того, щоб цього не відбулося, тому, що у нас є державний резерв, за рахунок якого ми будемо робити інтервенції на внутрішній споживчий ринок», - заявив Президент.