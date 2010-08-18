Уряд переніс розгляд питання про квотування експорту зерна

Кабінет міністрів переніс розгляд питання про квотування експорту зерна на наступне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра агропромислової політики Сергій МЕЛЬНИК сьогодні журналістам після завершення засідання уряду.

«Питання стоїть про запровадження квот на експорт продовольчої та фуражної пшениці, ячменю і жита. Питання про квотування експорту кукурудзи не стоїть і її продаж не обмежуватиметься», - сказав С.МЕЛЬНИК.

Перший заступник міністра також додав, що Міністерство агропромислової політики розробило відповідні пропозиції із запровадження тимчасового обмеження експорту зерна та передала їх до Міністерства економіки.

«Є технічні питання, які треба доопрацювати, і тоді Міністерство економіки внесе проект відповідного рішення на розгляд Кабінету міністрів», - пояснив він.