Антимонопольний комітет України (АМКУ) виступає за встановлення граничних рівнів рентабельності на послуги елеваторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні комітету його голова Олексій КОСТУСЄВ.

За його словами, комітет має намір звернутися до Кабінету міністрів України з ініціативою «розглянути питання доцільності введення державного регулювання плати за послуги зберігання зерна, зокрема, шляхом встановлення граничного рівня рентабельності (послуг – УНІАН) зернових складів».

О.КОСТУСЄВ повідомив, що комітет звернеться до Кабміну з цією ініціативою наступного тижня.

Як зазначив голова АМКУ, «рентабельність на послуги елеваторів не повинна бути дуже великою». «Ми порушимо це питання, і хай прораховує Міністерство економіки», – сказав він.

Крім того, комітет має намір ініціювати розробку порядку формування тарифів на послуги зі зберігання зерна.

За словами О.КОСТУСЄВА, можливо, зерносховища будуть розділені на групи, виходячи з рівня їх технічного оснащення, і тариф на їхні послуги буде встановлений залежно від групи.

Крім того, АМКУ вважає за необхідне розробити механізм компенсації зернозберігальним складам зазнаних ними надмірних витрат у зв`язку з цінами на послуги зі зберігання зерна, на які поширюється державне цінове регулювання. Також комітет вважає за доцільне розробити зміни до законодавчих актів для встановлення зобов`язань зернових складів у разі виникнення необхідності підвищення цін на послуги зі зберігання зерна надавати поклажодавцям розрахунки витрат і підтвердження обгрунтованості підвищення цін.