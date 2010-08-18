Виробництво молока в Криму скоротилося на 4%

У Криму в січні-липні 2010 р. господарства всіх категорій виготовили 199,9 тис. тонн молока, або на 4% менше, ніж в січні-липні 2009 року. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, в сільськогосподарських підприємствах об`єми виробництва молока зменшилися на 10,1% до 20,5 тис. тонн, в господарствах населення - на 3,3% до 179,4 тис. тонн. Частка господарств населення в загальному виробництві молока склала 89,7% (січень-липень 2009 р. - 89,1%).

Промислове виробництво молока рідкого обробленого в Криму за 7 місяців 2010 р. склало 5 463 тонни (96,7% до січня-липня 2009 р.), масла вершкового - 583 тонни (86,2%), жирних сирів - 643 тонни (104,4%). Крім того, в січні-липні в Криму виробництво свіжого і кисломолочного сиру зменшилося на 25,9% і склало 760 тонн, кисломолочних продуктів - на 33,8% до 4 244 тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Криму в січні-червні 2010 р. господарства всіх категорій виготовили 162,9 тис. тонн молока, або на 4% менше, ніж в січні-червні 2009 р.