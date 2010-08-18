Пекарі: ціни на хліб будуть на рівні червня, якщо зерно надійде з АФ

Хлібопекари заявляють про стабільність цін на масові сорти хліба за умови отримання зерна з Аграрного фонду (АФ) за цінами червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир СЛАБОВСЬКИЙ сьогодні у розмові з журналістами.

"Щоб не росла ціна на хліб, мають бути ціни на зерно, які були в Аграрному фонді в липні", - сказав він.

В. СЛАБОВСЬКИЙ сказав, що хлібопекари зацікавлені в отриманні зерна і борошна з Аграрного фонду. Проте, на сьогодні вони не отримали нічого, і не мають інформації, за якою ціною їм запропонують зерно і борошно з АФ.

При цьому, за словами В. СЛАБОВСЬКОГО, озвучена першим віце-прем'єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ інформація про об'єми зерна, які є у Аграрного фонду, дозволить забезпечити потреби хлібопекарів для виробництва масових сортів хліба. "Ті об'єми, які є., - достатні, щоб виробники масових сортів хліба були забезпечені борошном", - сказав В.СЛАБОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що потрібний суворий контроль за отриманням і переробкою зерна з Аграрного фонду для того, щоб уникнути зловживань.

В. СЛАБОВСЬКИЙ підкреслив, що якщо Аграрний фонд заявить, що зерно подорожчало і він не може відпускати його за цінами червня, то хлібопекарі заявлять, що хліб подорожчав і вони не можуть знизити його ціну.

Він зазначив, що на сьогодні до чинника зростання цін на зерно додалося підвищення тарифів на газ для підприємств, а також планове підвищення заробітної плати. Як повідомив президент асоціації, на сьогодні хлібопекарі спільно з урядом розробили план заходів, який дозволив би компенсувати це підвищення.

"Якщо усі напрацювання, які були зроблені за останні два тижні, будуть втілені у життя і не будуть збочені на місцях, то, я думаю, вдасться уникнути підвищення цін на масові сорти хліба", - сказав В. СЛАБОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що масові сорти хліба, наприклад, в Одеському регіоні, займають близько 20% усього обсягу виробництва хлібобулочних виробів.

Щодо отримання дотацій виробниками хліба з Держбюджету на компенсацію різниці вартості хлібобулочних виробів, В. СЛАБОВСЬКИЙ підкреслив, що дотація може бути тільки з 2011 року, оскільки в бюджеті на поточний рік ці кошти не закладені.