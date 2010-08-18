Мінекономіки опубліковало проект постанови про введеня квот на експорт зерна

Міністерство економіки України опублікувало проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження об'ємів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року, і порядку видачі ліцензії".

Текст документу опубліковано на сайті міністерства.

Документ пропонує встановити квоту на експорт пшениці та суміші пшениці та жита (меслин), полби в обсязі 1,5 млн. тонн, ячменю - 1 млн. тонн та жита - 10 тис. тонн.