На Прикарпатті виробництво на агропідприємствах виросло

Загальне виробництво продукції сільського господарства в січні-липні залишилося на рівні відповідного періоду минулого року, при цьому в сільськогосподарських підприємствах виросло на 5,5%, а в господарствах населення зменшилося на 2,1%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Згідно з наданою інформацією, загальний об'єм реалізованої аграрними підприємствами (окрім малих) власної продукції за січень-липень порівняно з відповідним періодом 2009 р. збільшився в 1,6 разу, у т.ч. продукції рослинництва - у 2,4 раза, продукції тваринництва - на 32,0%.

Усіма категоріями господарств за 7 місяців реалізовано худоби і птиці на забій (у живій вазі) 45,3 тис. т, або на 5,1% більше ніж у відповідному періоді минулого року, вироблено яєць 423,5 млн. шт. (на 10,2% більше), молока - 269,2 тис. т (на 4,6% менше).

На 1 серпня 2010 р. в області менше, ніж на 1 серпня 2009 р., було великої рогатої худоби - на 5,8 тис. голів (на 2,3%), у т.ч. корів - на 5,5 тис. (на 4,1%); більше: свиней - на 45,8 тис. (на 20,8%), овець і кіз - на 0,7 тис. (на 2,4%), птиці - на 356,0 тис. голів (на 5,8%).