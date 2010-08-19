У Житомирській області розвивають бджільництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ружинському районі на обласному семінарі з питань розвитку бджільництва, присвяченому Дню бджоляра, повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК.

За його словами, "одним з важливих завдань АПК регіону є активний розвиток бджільництва, а також формування інфраструктури ринку його продукції".

С.РИЖУК поставив завдання сільськогосподарському активу Житомирщини створити в області таку структуру, яка об'єднає в одне ціле заготівлю, переробку і реалізацію продукції бджільництва у спецмагазинах регіону, країни і закордоння.

При цьому голова Житомирської ОДА також розкритикував стан справ у галузі бджільництва.

"Тут за наявності племінної пасіки на фірмі "Бджоляр ЛТД" немає поки що чіткої схеми роботи з виведення високопродуктивних маток, також поки не забезпечується повна потреба аматорства любительських пасік у високопродуктивних матках", - сказал С.РИЖУК.

Губернатор також поставив завдання перед підлеглими створити в області бджолиний розсадник і необхідну кормову базу для бджіл. Він підкреслив, що на Житомирщині поки що паспортизували трохи більш третини наявних пасік - 1500 з 5000.

Довідка УНІАН. У Житомирській області зараз в усіх категоріях господарств є близько 166 тис. бджолосімей, 97% з яких - у господарствах населення, і тільки близько 3% - у сільськогосподарських підприємствах. У сільгосппідприємствах найбільшу чисельність бджолосімей має Ружинський район, Житомирський, Радоммшльський та Чуднівський. За минулий рік в усіх категоріях господарств регіону вироблено 5537 тонн меду, що на 207 тонн більше показника 2008 року, у тому числі у населення 5486 тонн, сільськогосподарських підприємствах - 51 тонна.