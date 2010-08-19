Кабмін затвердив порядок списання непогашеної позики

Кабінет міністрів України затвердив порядок списання у 2010 році непогашеної позики Української державної насіннєвої інспекції.

Відповідна постанова № 708 від 11 серпня 2010 р. "Про списання у 2010 році непогашеної позики, наданої Українській державній насіннієвій інспекції за рахунок коштів, залучених державою від Міжнародного банку реконструкції і розвитку за Угодою про надання позики (Проект розвитку насінництва) заборгованості з оплати за надання гарантій і відсотків за обслуговування цієї позики, а також нарахованої і не сплаченої пені за невиконання зобов'язань у рамках вказаної позики" опубліковано на сайті уряду.

Згідно з постановою, основою для списання позики є акт звіряння відповідних сум, складений Міністерством фінансів, Державним казначейством і Українською державною насіннєвою інспекцією.

Списання використаної і непогашеної позики, заборгованості з оплати за надання гарантій і відсотків за обслуговування позики здійснюється в гривнях по курсу Національного банку на день списання.