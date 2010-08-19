Аграрії Вінницької області отримали 20 млн. грн. дотацій

У Вінницькій області сільськогосподарські товаровиробники за 7 місяців 2010 року отримали 19,9 млн. грн. дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість за молоко і молокопродукти.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, з початку 2010 року сільськогосподарські товаровиробники за продані переробним підприємствам худобу і птицю отримали дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість на суму 11,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за 7 місяців 2009 року сільськогосподарські підприємства за молоко і молочні продукти отримали 7,7 млн. грн. дотацій, а за худобу і птицю - 11,5 млн. грн.