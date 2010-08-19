У Криму вживають заходи з контролю цін на хліб

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василь ДЖАРТИ доручив вжити заходи з контролю цін на хліб соціальних сортів.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, "з метою недопущення необгрунтованого зростання цін на хліб масового споживання і стабілізації функціонування продовольчого ринку Криму" В. ДЖАРТИ дав доручення членам уряду автономії, представникам міст і районів вжити заходи з наповнення продовольчого ринку хлібом масового споживання.

Зокрема, міністерству АПК Криму доручено підготувати звернення до прем`єр-міністра України про виділення автономії зерна з Аграрного фонду, про фінансову підтримку хлібопекарських підприємств, що купують зерно в регіональні ресурси, а також про сприяння великим учасникам ринку хліба в постачаннях сировинних складових виробництва - масла рослинного і цукру. При цьому будуть проведені позапланові перевірки борошномельних підприємств щодо дотримання ними порядку декларування цін і обмеження рівня рентабельності виробництва.

Міністерство агропромислового комплексу автономії також повинне доробити проект Програми розвитку села в Автономній Республіці Крим до 2015 року, де буде врахована необхідність щорічного формування регіональних запасів продовольчого зерна в об`ємі 3-місячного незнижуваного запасу.

Також В. ДЖАРТИ доручив виконавчим комітетам міських рад, районним державним адміністраціям в оперативному порядку вирішити питання про відкриття фірмових магазинів, місць торгівлі хлібом і хлібобулочними виробами.

Окрім цього буде підписано меморандум між Радою міністрів Криму, основними виробниками хліба і суб`єктами системи роздрібної торгівлі про мораторій на підвищення цін на хліб соціальних сортів.