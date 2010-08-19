Аграрії Вінницької області скоротили реалізацію олійних

У січні-липні 2010 року реалізація олійних культур сільгосппідприємствами Вінницької області скоротилася на 41,1%, або на 45,287 тис. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 64,9 тис. тонн.

Про це сказано в повідомленні Головного управління статистики у Вінницькій області.

Зокрема, за звітний період сільгосппідприємства реалізували 31,6 тис. тонн насіння соняшнику, що на 28,6% менше, ніж за аналогічний період 2009 року; рапсу - на 70,5% - до 16,2 тис. тонн, у той же час реалізацію сої збільшили на 51,7% - до 15,4 тис. тонн.

У січні-липні ціна олійних культур зросла на 28,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 2,549 тис. грн. за 1 тонну, у тому числі ціна насіння соняшнику, яке реалізують сільгосппідприємства області, зросла на 50,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 2,5 тис. грн. за 1 тонну; ціна реалізації рапсу - на 29,1% - до 2,723 тис. тонн, ціна реалізації сої скоротилася на 3% - до 2,54 тис. грн.