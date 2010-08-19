Підприємства Вінниччини збільшили виробництво макаронів

У січні-липні 2010 року виробництво макаронних виробів переробними підприємствами Вінницької області збільшилося на 22,05%, або на 97 тонн порівняно з січнем-липнем 2009 року, - до 537 тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

За його словами, зростання виробництва макаронів в області у січні-липні відбулося через збільшення попиту.

Зокрема, у липні 2010 року порівняно з червнем виробництво виросло на 38,3%, або 18 тонн, - до 65 тонн, а порівняно з липнем 2009 року - зростання на 38,3%.

Довідка УНІАН. Виробництвом макаронних виробів у Вінницькій області займаються три підприємства - "Вінницька макаронна фабрика", а також підприємства в м. Козятин та Жмеринському районі.