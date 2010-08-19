Госпсуд почав процедуру банкрутства Бродецького цукрозаводу
У Вінницькій області
Господарський суд Вінницької області почав процедуру банкрутства Бродецького цукрового заводу.
Про це сказано у повідомленні суду, яке має в розпорядженні УНІАН.
"Почато провадження у справі про банкрутство", - сказано в повідомленні.
Розпорядником призначений Микола ТОМАШУК.
Претензії кредиторів приймають протягом 30 днів з дня публікації оголошення (18 серпня).
Довідка УНІАН. Бродецький цукровий завод (с. Бродецьке, Козятинський район, Вінницька обл.) був введений в експлуатацію у 1898 році. Виробнича потужність підприємства складає 1,84 тис. тонн цукрового буряка на добу.
60,84% акцій ВАТ "Бродецький цукровий завод" належать компанії "Кристал" (с. Бродецьке).
2009 рік Бродецький цукрозавод завершив зі збитком 3,016 млн. грн.