Госпсуд почав процедуру банкрутства Бродецького цукрозаводу

Господарський суд Вінницької області почав процедуру банкрутства Бродецького цукрового заводу.

Про це сказано у повідомленні суду, яке має в розпорядженні УНІАН.

"Почато провадження у справі про банкрутство", - сказано в повідомленні.

Розпорядником призначений Микола ТОМАШУК.

Претензії кредиторів приймають протягом 30 днів з дня публікації оголошення (18 серпня).

Довідка УНІАН. Бродецький цукровий завод (с. Бродецьке, Козятинський район, Вінницька обл.) був введений в експлуатацію у 1898 році. Виробнича потужність підприємства складає 1,84 тис. тонн цукрового буряка на добу.

60,84% акцій ВАТ "Бродецький цукровий завод" належать компанії "Кристал" (с. Бродецьке).

2009 рік Бродецький цукрозавод завершив зі збитком 3,016 млн. грн.