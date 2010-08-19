Україна зможе вийти на зовнішній ринок із вітчизняним цукром

Україна наступного року зможе вийти на зовнішній ринок з вітчизняним цукром.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики, про це сказав міністр агрополітики Микола ПРИСЯЖНЮК під час зустрічі з представниками цукрової галузі, де обговорювали перспективи збору урожаю і ситуація на ринку цукру.

За словами міністра, враховуючи прогнози зі зменшення обсягів виробництва цукру в Росії, Україна зможе вийти на зовнішній ринок.

Кажучи про ціни на цукор для населення, М.ПРИСЯЖНЮК запевнив, що вони не збільшаться.

“Можливе зменшення ціни на цей продукт”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагрополітики, виробництво цукрового буряка в Україні у поточному році очікується на рівні 16,4 млн. тонн, що дозволить виробити 2,1 млн. тонн цукру і повністю забезпечити потребу внутрішнього ринку у цьому продукті.

За інформацією Національної асоціації цукровиробників України, на сьогодні відпускні ціни на цукор становлять 6,3-7,35 грн. за кілограм.