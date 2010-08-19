У Херсонській області зросло виробництво молочних продуктів

У Херсонській області виробництво молочних продуктів в січні-липні цього року порівняно з показниками за аналогічний період 2009 року зросло на 16,8%.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в області, зокрема, виробництво обробленого молока рідкого зросло за вказаний період на 13,7% - до 4,9 тис. т.

На 17% збільшився в області випуск кисломолочних продуктів – до 19,43 тис. т.

Також за вказаний період виробництво вершкового масла збільшилося на 32,9% (до 0,7 тис. т), а випуск жирних сирів – на 3,7% (до 10,35 тис. т).

При цьому виробництво молока рідкого в липні 2010 року щодо липня 2009 року зросло на 26,8% а щодо червня поточного року – на 25,3% (до 1,08 тис. т), кисломолочних продуктів – зросло до липня 2009 на 12,9%, а до червня 2010 року - на 22,7% (до 3,43 тис. т), вершкового масла – збільшилося на 43,2% і 10,6% відповідно (до 0,136 тис. т) і жирних сирів – до липня 2009 скоротилося на 0,5%, а до червня 2010 року зросло на 6,8% (до 1,64 тис. т).