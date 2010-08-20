Херсонська ОДА розробила програму мисливського господарства

Херсонська обласна державна адміністрація розробила проект Програми розвитку мисливського господарства регіону на 2010-2015 роки, який пропонує зобов'язати користувачів мисливських угідь до 2016 року вкласти в розвиток своїх господарств 10,994 млн. грн.

Про це сказано в проекті програми, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, основний об'єм коштів - 6,3 млн. грн. у рамках програми користувачі мисливських угідь повинні будуть вкласти у відтворення, у тому числі у закупівлю диких тварин. Ще близько 4,5 млн. грн. планують скерувати на придбання технічних засобів для боротьби з браконьєрством.

Крім того, товариства мисливців і держустанови повинні вкласти не менше 300 тис. грн. в будівництво, розширення і реконструкцію ферм для розведення диких тварин і птахів.

Контроль за виконанням заходів програми здійснюватиме обласне управління екології і обллісгосп. При цьому у разі невиконання користувачами завдань програми вказані відомства зможуть приймати рішення про призупинення права користування мисливським фондом на строк до двох років або клопотати перед облрадою про позбавлення таких компаній права користування мисливськими угіддями.

Згідно з документом, усього на фінансування програми, з урахуванням коштів держбюджету, обласних і місцевих фондів охорони довкілля, до 2016 року планують скерувати 12,857 млн. грн. При цьому ОДА прогнозує, що за підсумками впровадження усіх вказаних заходів популяція мисливських видів тварин і птахів в регіоні до 2016 року збільшиться у 2-3 рази.

За даними ОДА, нині загальна площа мисливських угідь Херсонської області складає 2,193 млн. га. З них польових - 1,908 млн. га, лісових, - 0,126 млн. га, водно-болотяних, - 0,158 млн. га. Господарську діяльність на вказаній площі ведуть 43 користувачі, у т.ч. 7 державних лісгоспів, 19 громадських об'єднань і 15 приватних мисливських компаній. Декілька мисливських угідь регіону знаходяться також в користуванні Державного управління справами Президента України.