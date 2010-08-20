У Харківській області виробництво сільгосппродукції скоротилося

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства в Харківській області за січень-липень 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 11%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - скоротився на 24,4%, у господарствах населення - виріс на 4,9%.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Харківській області.

За даними облстату за січень-липень виробництво продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилося на 27,8%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - зменшилося на 49,8%, у господарствах населення - збільшилося на 14,3%.

За січень-липень в області зібрано картоплі 6,6 тис. т - на 2,1% більше, ніж минулого року. Валовий збір овочів склав 140,6 тис. т (на 63,5% більше), у тому числі відкритого грунту - 111,1 тис. т (на 77,7% більше). Плодів та ягід зібрано 19,1 тис. т (на 40,8% більше), з них ягід - 4 тис. т (на 11,1% менше).

За січень-липень 2010 року обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2009 року збільшився на 4,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - збільшився на 10,4%, у господарствах населення - скоротився на 0,4%. За січень-липень виробництво усіх видів м'яса у живій вазі збільшилося на 3,1% - до 63,5 тис. т, виробництво яєць птиці усіх видів збільшилося на 19,2% - до 629,5 млн. штук. При цьому виробництво молока знизилося на 2,4% - до 276,6 тис. т.

У ГУ статистики повідомляють, що у господарствах усіх категорій на 1 серпня поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 2,2% і склало 224,6 тис. голів, у тому числі поголів'я корів скоротилося на 3,3% - до 98,1 тис. голів. При цьому збільшилося поголів'я свинячого стада на 13,3% - до 281,6 тис. голів, поголів'я овець і кіз збільшилося на 6,3% - до 99,3 тис. голів, поголів'я птиці усіх видів залишилося на рівні минулого року і склало 11,3 млн. голів. Із загальнообласної кількості сільськогосподарських тварин на початок серпня 2010 року в секторі домогосподарств було 50% чисельності великої рогатої худоби і свиней, 60% птиці, а також 87% овець та кіз.