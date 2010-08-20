АФЗУ закликає владу не допустити обмеження експорту зерна

Асоціація фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ) звернулася до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА, Антимонопольного комітету України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України із закликом не допустити введення адміністративних обмежень на експорт зерна.

У зверненні, текст якого має в розпорядженні УНІАН, представники асоціації закликають владу вжити заходи для створення Аграрним фондом необхідних запасів продовольчого зерна для внутрішніх потреб України і сприяти дотриманню рівня індикативних цін на зерно не нижче за такі: пшениця І класу - 1850 грн./т.; пшениця ІІ класу - 1750 грн./т.; пшениця ІІІ класу - 1700 грн./т.; пшениця ІV класу - 1600 грн./т.; пшениця V класу - 1600 грн./т.; пшениця VІ класу - 1500 грн./т.; ячмінь - 1600 грн./т.

АФЗУ зазначає, що необхідно передбачити в державному бюджеті на 2011 рік фінансову підтримку аграрного комплексу згідно з прийнятими програмами, надати Аграрному фонду статус національного зернотрейдера і наповнити його оборотними коштами в сумі 5 млрд. грн., передбачити для створення сільськогосподарських обслуговуючих зернових кооперативів 1 млрд. грн.

У зверненні також сказано що у разі ігнорування вимог Асоціація фермерів і приватних землевласників України відстоюватиме свої права, гарантовані законами України, у тому числі шляхом проведення всеукраїнських акцій протесту.