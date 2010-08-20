В Україні зросло виробництво соняшникової олії

В Україні за підсумками січня-липня 2010 року вироблено 1 млн. 784 тис. тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 11% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні ц.р. у країні було вироблено 226 тис. тонн олії, що на 8,1% більше, ніж у липні 2009 року, і на 12,6% менше, ніж у червні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні було вироблено 2,7 млн. тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 49,5% більше, ніж у 2008 році.

Ємність українського ринку соняшникової олії фахівці оцінюють в 500-600 тис. тонн на рік.