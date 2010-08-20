Виробництво ковбас скоротилося на 2%

В Україні виробництво ковбасних виробів за підсумками січня-липня 2010 року становило 149 тис. тонн, що на 2% менше, ніж за аналогічний період 2009 рік.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні п.р. в країні бути вироблено 23,9 тис. тонн ковбас, що на 1% більше, ніж у червні 2010 року, і на 0,1% більше, ніж у липні 2009 року.

Довідка УНІАН. Виробництво ковбасних виробів в Україні в 2009 році зросло на 19,3% – до 260 тис. тонн, в 2008 році – на 0,7%, до 322 тис. тонн.