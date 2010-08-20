Україна збільшила виробництво м'яса на 6,7%

Україна в січні-липні ц.р. збільшила виробництво м`яса (реалізація худоби і птиці на забій у живій вазі) на 6,7% проти відповідного періоду 2009 р. - до 1 млн. 570,9 тис. тонн.

Такі дані УНІАН надали у Державному комітеті статистики України.

При цьому повідомляється, що в сільськогосподарських підприємствах виробництво м`яса зросло на 12,9% - до 873,6 тис. тонн, а в господарствах населення знизилося на 0,2% - до 697,3 тис. тонн.

Частка населення в загальному обсягу виробництва м`яса знизилася до 44,4% проти 47,5% в 2009 р.