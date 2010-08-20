В Україні скоротилося виробництво хлібобулочних виробів

В Україні в січні-липні 2010 року обсяги виробництва хлібобулочних виробів скоротилися на 3,6% порівняно з аналогічним періодом 2009 року і становили 975 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні п.р. у країні було вироблено 146 тис. тонн хлібобулочних виробів, що на 1,7% більше, ніж у червні 2010 року, і на 4,6% менше, ніж у липні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво хлібобулочних виробів в Україні становило 1,754 млн. тонн, що на 7,9% менше, ніж у 2008 році.