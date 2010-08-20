В Україні в січні-липні ц.р. виробництво яєць зросло на 6% проти відповідного періоду 2009 р. – до 10 млрд. 80,7 млн. штук.

Такі дані УНІАН надали у Державному комітеті статистики України.

При цьому повідомляється, що в сільськогосподарських підприємствах виробництво яєць зросло на 9,7% – до 5 млрд. 583,2 млн. штук, у господарствах населення – на 1,8%, до 4 млрд. 497,5 млн. штук.

Частка населення в загальному обсягу виробництва яєць за 7 місяців ц.р. знизилася до 44,6% проти 46,5% за аналогічний період 2009 р.