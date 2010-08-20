Молока в Україні стало менше на 3%

В Україні в січні-липні 2010 року виробництво молока скоротилося на 3,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 6 млн. 723,4 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у сільськогосподарських підприємствах виробництво молока скоротилося на 0,7% – до 1 млн. 375,4 тис. тонн, а в господарствах населення – на 4%, до 5 млн. 348 тис. тонн.

Частка населення в загальному обсязі виробництва молока в січні-липні ц.р. знизилася до 79,5% проти 80,1% за аналогічний період 2009 року.