Україна скоротила вилов риби і водних ресурсів на 15%

Україна в січні-липні ц.р. скоротила вилов риби та інших водних живих ресурсів на 15% проти аналогічного періоду 2009 року – до 114,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема вилов риби зменшився на 5,9%, порівняно з січнем-липнем 2009 р. і становив 111,2 тис. т (97,5% від загального обсягу).

Обсяг видобутку інших водних живих ресурсів в Україні за 7 місяців 2010 р. становив 17,9% від показника січня-липня 2009 р. – всього 2,9 тис. тонн.