Азаров: Підстав для подорожчання продуктів немає

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про відсутність підстав для зростання цін на продукти харчування.

Про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

"Уряд має досить ресурсів, щоб зупинити ажіотаж. Хочу заспокоїти усіх громадян: незважаючи на несприятливі погодні умови, а також кон'юнктуру цін, підстав для значного зростання цін в Україні немає", - сказав М. АЗАРОВ.