У регіональні ресурси закупили 1,1 млн. т продзерна
13:54, 25 серпня 2010Агро
0
74,1% незвижуваного запасу
В Україні станом на 21 серпня цього року в регіональні ресурси закупили 1,134 млн. т. продовольчого зерна урожаю 2010 року.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики.
1,134 млн. тонн складає 74,1% об'єму рекомендованого 3-місячного незнижуваного запасу зерна. Об'єм рекомендованого запасу продовольчого зерна - 1,531 млн. тонн.
Зазначають, що за тиждень купили 207,6 тис. тонн зерна.
Повідомляють також що на 21 серпня минулого року в резерви було куплено 881,5 тис. тонн продовольчого зерна (57,6% від об'єму рекомендованого запасу). На 1 серпня в регіонах, за даними декларацій, у наявності було 402,4 тис. тонн зерна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter