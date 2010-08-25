У регіональні ресурси закупили 1,1 млн. т продзерна

В Україні станом на 21 серпня цього року в регіональні ресурси закупили 1,134 млн. т. продовольчого зерна урожаю 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики.

1,134 млн. тонн складає 74,1% об'єму рекомендованого 3-місячного незнижуваного запасу зерна. Об'єм рекомендованого запасу продовольчого зерна - 1,531 млн. тонн.

Зазначають, що за тиждень купили 207,6 тис. тонн зерна.

Повідомляють також що на 21 серпня минулого року в резерви було куплено 881,5 тис. тонн продовольчого зерна (57,6% від об'єму рекомендованого запасу). На 1 серпня в регіонах, за даними декларацій, у наявності було 402,4 тис. тонн зерна.