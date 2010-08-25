Реалізація зернових у Криму скоротилася на 25,8%

У січні-липні 2010 р. сільськогосподарські підприємства Криму (окрім малих) реалізували за усіма напрямами 251,4 тис. тонн зернових культур, що на 25,8% менше порівняно з січнем-липнем минулого року. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у тому числі обсяг реалізації пшениці склав 115,8 тис. тонн (на 42% менше), ячменю - 110,8 тис. тонн (на 3,4% менше), кукурудзи - 323 тонни (на 75,5% менше).

Середня ціна реалізації зернових культур сільгосппідприємствами у січні-липні 2010 р. була на рівні 950,0 грн. за тонну, що на 5,5% більше, ніж в січні-липні 2009 р.

Середня ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлях підприємства, що займаються зберіганням і переробкою зерна, на 1 серпня 2010 р. склала 1049,5 грн. за тонну, у тому числі на пшеницю - 1049,0 грн. за тонну (у січні-липні минулого року - відповідно до 988,4 грн. і 871,8 грн. за тонну).

Як повідомляв УНІАН, об'єм реалізації зернових культур в Криму за 6 місяців 2010 року скоротився на 41% - до 106,6 тис. тонн.