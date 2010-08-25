Компанія «Авангард» в І півріччі збільшила чистий прибуток на 86%

Компанія «Авангард» в І півріччі цього року збільшила чистий прибуток на 86%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, - до 61,9 млн. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, рентабельність за чистим прибутком збільшилася на 3% - до 37%.

Виручка зросла на 68% і склала 165,9 млн. дол. США; показник EBITDA збільшився на 47% і склав 63,5 млн. дол. Одночасно, рентабельність по EBITDA скоротилася до 38%. «Це пов`язано із зростанням ринкових цін на зерно в 2009 році, в порівнянні з рекорд низькими цінами на зерно, зібране в 2008 році, а також в результаті скорочення державних субсидій (1 півріччя 2009 р.: 6,8 млн. доларів США, 1 півріччя 2010 р.: 0,5 млн. дол. США)», - наголошують у повідомленні компанії.

Загальний об`єм виробництва яєць за звітний період зріс на 29% - до 1 910 млн. шт.; поголів`я птиці збільшилося на 16% - до 18,6 млн.; середня ціна реалізації яєць збільшилася на 44% - до 0,52 (без урахування ПДВ) грн. за 1 шт. Частка продажів продукції компанії через мережі роздрібної торгівлі збільшилася до 7% загального об`єму, очікується подальше зростання.

«Перша половина цього року стала вдалим і насиченим на події періодом для компанії: ми успішно провели IPO і пройшли лістинг на Лондонській Фондовій Біржі, збільшили поголів`я птиці та об`єми виробництва і показали добрі фінансові результати. Зокрема, я дуже задоволена тим, що ми добилися таких результатів, незважаючи на зниження середньоринкових цін на куряче яйце в кінці першого півріччя, що, у свою чергу, негативно позначилося на більшості наших конкурентів на місцевому ринку», - сказала генеральний директор компанії Наталія ВАСИЛЮК.

За її словами, компанія очікує, що в другому півріччі 2010 р. в результаті зростання цін на зерно середня ринкова ціна на натуральне яйце істотно зросте. «При цьому, незважаючи на зростання цін, споживчий попит залишиться на високому рівні, оскільки куряче яйце залишається найдешевшим джерело протеїну тваринного походження, тому ми не очікуємо, що зростання цін надасть негативний ефект на наш бізнес», - відзначила Н.ВАСИЛЮК.

Повідомляється також, що 24 серпня Fitch Ratings присвоїло Avangardco Investments Public Limited (Avangardco) довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») в іноземній та національній валютах на рівні «В» відповідно. Fitch також присвоїв Avangardco рейтинг довгострокових зобов’язань за національною шкалою на рівні «А + (укр)». Прогноз за довгостроковими РДЕ і за рейтингом довгострокових зобов’язань за національною шкалою – «Стабільний».

Довідка УНІАН. "Авангард" – одна з найбільших агропромислових компаній в Україні, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів. За підсумками 2009 року компанія займає 23% ринку яєць (39% промислового ринку яєць) в Україні і 52% ринку яєчних продуктів. Станом на 30 червня 2010 року загальне поголів`я птиці склало 18,6 млн. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим. У 2009 році компанія експортувала свою продукцію в 16 країн світу, в основному на Близький Схід і Азію. У 2009 році виручка компанії склала 319,855 млн. доларів США (у 2008-му - 302,292 млн. доларів США), EBITDA склала 152,092 млн. доларів США (у 2008-му - 113,738 млн. доларів США). З травня 2010 р. акції компанії у формі Глобальних депозитарних розписок котируються на Лондонській фондовій біржі.