У Херсонській області продаж агропродуктів на ринках зріс

У Херсонській області продаж сільськогосподарських продуктів на ринках за січень-липень поточного року порівняно з січнем-липнем минулого року збільшився на 25,7%.

Як повідомили кореспондента УНІАН в Головному управлінні і статистики в області при цьому продукти тваринництва подешевшали на 7,6%, їх продаж збільшився на 29,8%.

Продаж продуктів рослинництва зменшився на 11,4% при зростанні цін на 20,5%.