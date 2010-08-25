У Херсонській області продаж агропродуктів на ринках зріс
14:01, 25 серпня 2010Агро
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На 25,7% у січні-липні
У Херсонській області продаж сільськогосподарських продуктів на ринках за січень-липень поточного року порівняно з січнем-липнем минулого року збільшився на 25,7%.
Як повідомили кореспондента УНІАН в Головному управлінні і статистики в області при цьому продукти тваринництва подешевшали на 7,6%, їх продаж збільшився на 29,8%.
Продаж продуктів рослинництва зменшився на 11,4% при зростанні цін на 20,5%.
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