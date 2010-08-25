Житомирські аграрії завершили збір ранніх зернових

Житомирські аграрії завершили збирання ранніх зернових.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Зазначають, що в цей момент в усіх категоріях господарств з прогнозованих 296,5 тис. га ранніх зернових колосових культур обмолочено 296,4 тис. га або майже 100%.

Намолотили понад 700 тис. тонн зерна при середній врожайності 22,2 ц з га.

Найбільше зернових зібрано в Ружинському районі, де на площі понад 33 тис. га намолотили понад 100 тис. тонн зерна при середній врожайності 30,2 ц з га.

Як повідомляв УНІАН, цього сезону аграрії регіону планують в цілому зібрати близько 1 млн. тонн зернових і зернобобових культур.