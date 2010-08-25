Уряд виділив Житомирщині 1400 т борошна

Уряд виділив Житомирській області 1120 тонн пшеничного і 280 тонн житнього борошна із зерна Державного інтервенційного фонду.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Зазначають, що борошно виділили за наказом Мінагрополітики від 16 серпня 2010 року №489 для забезпечення формування в регіоні стабільної цінової політики на хліб і хлібопродукти в 2010/11 маркетинговому році для щомісячної потреби хлібозаводів регіону. За даними управління, вказаного об'єму борошна вистачить для того, щоб регулювати ціни на хліб в регіоні.

Також вказують, що ДП "Черняхівський КХП" ДАК "Хліб України" підписав угоду з Аграрним фондом України на змелення 10 тис. тонн пшениці на борошно для хлібозаводів області.