В Україні виробництво негазованої води зросло

В Україні за січень-липень цього року виробництво негазованої мінеральної води збільшилося на 10,5%, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, - до 15,7 млн. дал.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, в липні ц. р. було вироблено 2,7 млн. дал негазованої мінеральної води, що на 5,7% більше, ніж у червні ц.р., і на 5% менше, ніж в липні минулого року.

Виробництво газованої мінеральної води за січень-липень скоротилося на 0,3% - до 66,7 млн. дав. Наголошується, що в липні було вироблено 14,1 млн. дав, що на 6,8% більше, ніж в червні ц. р. і на 5,1% менше, ніж в липні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, за 2009 рік вироблено 98,4 млн. дал газованої мінеральної води, що на 15,2% нижче за показник 2008 року. Виробництво негазованої мінеральної води в 2009 році склало 23,2 млн. дал, що на 21,3% менше, ніж в 2008 році.