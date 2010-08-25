Україна скоротила виробництво кисломолочних продуктів

Україна в січні-липні 2010 року скоротила виробництво кисломолочних продуктів на 3,6%, в порівнянні з 2009 роком, – до 287 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні ц. р. виробництво кисломолочних продуктів в Україні склало 46,3 тис. тонн, що на 1,9% більше, ніж в червні ц. р. і на 2,8% менше, ніж в липні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2009 році скоротила виробництво кисломолочних продуктів на 7,2%, в порівнянні з 2008 роком, – до 492 тис. тонн.