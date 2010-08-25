В Україні виробництво лікерів скоротилося на 19,7%

В Україні виробництво лікерів, солодких наливок, спиртних настоянок та інших спиртних напоїв у січні-липні 2010 року становило 6,9 млн. дал, що на 19,7% менше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні ц.р. виробництво цих напоїв становило 1,2 млн. дав, що на 9,7% більше, ніж у червні цього року, і на 3% більше, ніж у липні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні виробництво лікерів, солодких наливок, спиртних настоянок, горілок та інших спиртних напоїв у 2009 році становило 12 млн. дал, що на 41,3% менше, ніж у 2008 році.