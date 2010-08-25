Щотижневий ОГЛЯД аграрних ринків (від 25.08.10)

Огляд за тиждень 16-22 серпня

Пшениця.

Після корекції ціни на пшеницю стабілізувалися в бічному діапазоні $6,45-$7,15. У даний час на Біржі Чікаго вартість вересневого контракту складає $6,76 ($248,53 за тонну). Подальше зростання цін стримують прогнози метеорологічних служб, які чекають в найближчий день затяжних дощів на всій європейській території Росії, а також в Україні і Казахстані. Рясні опади мають сприятливо позначитися на майбутніх сходах озимих культур. Якщо прогнози синоптиків виправдаються, то майбутній урожай озимих культур виявиться вельми непоганим, відповідно, в середньостроковій перспективі ціни на пшеницю можуть опинитися під тиском. Ми, як і раніше, чекаємо зниження цін в горизонті 2-3 місяців до рівня $5,8 за бушель пшениці.

Кукурудза.

Ціни на кукурудзу продовжують рух в рамках висхідного коридору. Зараз на Біржі Чікаго за бушель кукурудзи пропонують $4,05 ($159,45 за тонну). Варто відзначити, що ціна впритул підійшла до лінії підтримки каналу, і в разі її пробиття можливі різкі рухи котирувань вниз. Та все ж поки більше передумов для зростання цін. Посушлива погода в ключових кукурудзяних районах США разом зі зростаючим попитом на американське зерно з боку азіатських споживачів, формують вагомі аргументи на користь подальшого зростання цін.

Свинина.

Ціни на пісну свинину після різкого падіння, пов`язаного з експірацією ф`ючерсів, стабілізувалися в рамках вузького діапазону біля позначки $0,78 за фунт ($1716 за тонну). Учасники ринку продовжують пильно стежити за динамікою цін на фуражне зерно. Оскільки за останній тиждень ми не спостерігали зростання вартості кукурудзи і пшениці, то трейдери також узяли певну паузу. Надалі тенденції на ринку м`яса продовжать переважно визначатися ситуацією на ринку зерна, зростання цін на фураж істотно тиснутиме на котирування м`яса, оскільки тваринницькі ферми, зазнаючи збитків, вважатимуть за краще скорочувати поголів`я худоби, збільшуючи пропозицію м`яса.