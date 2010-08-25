В Україні виробництво коньяків і бренді збільшилося на 3,4%

В Україні виробництво коньяків і бренді в січні-липні 2010 року становило 1,6 млн. дал, що на 3,4% більше відповідного періоду минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні ц.р. виробництво коньяків і бренді становило 0,2 млн. дал, що на 11% вище за показник червня ц.р. і на 15,5% вище за показник липня 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, в Україні виробництво коньяків і бренді в 2009 році становило 3 млн. дал, що на 21% нижче за показник за 2008 рік.