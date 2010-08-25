В Україні виробництво спредів знизилося на 12%

В Україні в січні-липні 2010 року було вироблено 33,8 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні ц.р. було вироблено 4,4 тис. тонн спредів, що на 12,7% менше, ніж у червні 2010 року, і на 11,9% менше, ніж у липні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році в Україні було вироблено 72,7 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 10,1% менше, ніж у 2008 році.