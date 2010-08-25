В Україні виробництво сирів скоротилося на 6,3%

В Україні в січні-липні 2010 року було вироблено 45,3 тис. тонн свіжих неферментованих і кисломолочних сирів, що на 6,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні ц.р. було проведено 6,4 тис. тонн свіжих неферментованих і кисломолочних сирів, що на 7,6% більше, ніж у червні ц.р, і на 6,4% менше, ніж у липні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році в Україні було вироблено 84,7 тис. тонн свіжих неферментованих і кисломолочних сирів, що на 8% менше, ніж у 2008 році.