В Україні виробництво жирних сирів знизилося на 12,1%

В Україні виробництво жирних сирів за підсумками січня-липня 2010 року становило 123 тис. тонн, що на 12,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні ц.р. виробництво жирних сирів в країні становило 19,6 тис. тонн, що на 0,6% більше, ніж у червні ц.р., і на 11,7% менше, ніж у липні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні виробництво жирних сирів становило 227 тис. тонн, що на 3,4% менше, ніж у 2008 році.