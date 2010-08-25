Fitch присвоїло агрохолдингу "Авангард" рейтинг «В»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло компанії Avangardco Investments Public Limited довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті на рівні "B", а також національний довгостроковий рейтинг "A+(ukr)", прогноз - "стабільний".

Про це УНІАН повідомила прес-служба агрохолдингу.

Як сказано в повідомленні, Fitch відзначає, що присвоєні довгострокові РДЕ компанії відображають середні рівні бізнес-ризиків і концентрацію на одній лінії продуктів (птахівництво/виробництво яєць). На думку агентства, цей чинник згладжується з урахуванням можливостей, пов`язаних з ринковими долями, що збільшуються, на ринку яйця, виготовленого промисловим шляхом, враховуючи високу фрагментацію ринку, а також можливостей, пов`язаних з експортними ринками.

Як відзначає агентство, рівень вертикальної інтеграції в сегменті виробництва і дистрибуції комбікорму разом з доведеною здатністю впливати на ціноутворення забезпечує "Авангарду" стабільні показники маржі прибутку.

Fitch додає, що довгостроковий РДЕ компанії в іноземній валюті обмежений поточним суверенним рейтингом України, але, водночас, стримується зважаючи на існування значних операцій з пов`язаними сторонами, зокрема, щодо запозичень і розміщення грошових коштів у банку, який не має рейтингу і знаходиться у власності основного акціонера Avangardco.

Довідка УНІАН. "Авангард" – одна з найбільших агропромислових компаній в Україні, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів. За підсумками 2009 року компанія займає 23% ринку яєць (39% промислового ринку яєць) в Україні і 52% ринку яєчних продуктів. Станом на 30 червня 2010 року загальне поголів`я птиці склало 18,6 млн. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим. У 2009 році компанія експортувала свою продукцію в 16 країн світу, в основному на Близький Схід і Азію. У 2009 році виручка компанії склала 319,855 млн. доларів США (у 2008-му - 302,292 млн. доларів США), EBITDA склала 152,092 млн. доларів США (у 2008-му - 113,738 млн. доларів США). З травня 2010 р. акції компанії у формі Глобальних депозитарних розписок котируються на Лондонській фондовій біржі.