На Тернопільщині запаси зерна зменшилися на 25%

У Тернопільській області запаси зерна на підприємствах, які здійснюють зберігання і переробку зернових культур, і в сільськогосподарських підприємствах на 1 серпня 2010 р. порівняно з 1 серпня 2009 р. зменшилися на 25,4% і склали 246,4 тис. тонн.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, із загального запасу зерна запаси пшениці зменшилися на 19,2% - до 174,1 тис. т.

Безпосередньо в аграрних підприємствах області було в наявності 156 тис. т зерна (на 42,1% менше, ніж на 1 серпня 2009 р.).

У середньому одне сільськогосподарське підприємство на 1 серпня мало залишок у 397 т зерна (на 1 серпня 2009 р. - 657 т).

Зернозберігальні і зернопереробні підприємства на 1 серпня 2010 р. мали в наявності 90,4 тис. т зерна, з них на переробних підприємствах було 13,7 тис. т зернових, на зберігальних - 76,7 тис. т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігальні і переробні підприємства області у січні-липні 2010 року, складала 998,5 грн./т. У цілому зернові купували у товаровиробників за ціною, що на 31,1% вища, ніж у січні-липні 2009 року. Порівняно з січнем-липнем 2009 року подорожчали усі види зернових культур, окрім вівса.

В агроформуваннях, зберігальних та переробних підприємствах на 1 серпня 2010 р. було в запасі 0,7 тис. тонн насіння соняшнику, 20,9 тис. тонн рапсу і 0,6 тис. тонн сої. У січні-липні 2010 р. закупівля рапсу здійснювалася за середньою ціною 2,775 тис. грн./т, що на 32,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2009 р., сою купували по 2,822 тис. грн./т (на 26,2% дорожче).