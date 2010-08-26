У харчопромі Криму індекс виробництва склав 98,5%

У Криму на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс виробництва промислової продукції за січень-липень 2010 р. по відношенню до січня-липня 2009 р. склав 98,5%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у Криму за 7 місяців поточного року вироблено свинини свіжої (парної) або охолодженої 1 745 тонн, круп - 18,5 тис. тонн, ковбасних виробів - 10 794 тонни, вина виноградного - 4 507 тис. дал, що відповідно на 28,7%, 23,0%, 21,0%, 6,2% більше, ніж за січень-липень 2009 р.

У той же час, на 27,8% знизився випуск яловичини і телятини свіжої (парної) або охолодженої і склав 1 220 тонн, на 3,3% - молока обробленого рідкого (5 463 тонни), на 4,8% - виробів хлібобулочних (32 тис. тонн). Обсяг виробництва м'яса і субпродуктів свійської птиці, свіжої або охолодженої склав понад 31 тис. тонн (на рівні січня-липня 2009 р.).

При цьому у липні 2010 р. до червня 2010 р. індекс виробництва в харчовій промисловості Криму склав 108,1%, до липня 2009 р. - 112,5%.

Як повідомляв УНІАН, на підприємствах харчопрому Криму індекс виробництва за січень-червень 2010 р. склав 96,1%.