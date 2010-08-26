Матвійчука призначили головою Держспоживстандарту
13:27, 26 серпня 2010Агро
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Гончаренка - заступником голови
Кабінет міністрів України призначив Олександра МАТВИЙЧУКА головою Державного комітету України з питань технічної регуляції і споживчої політики (Держспоживстандарт).
Відповідне розпорядження КМУ від 18 серпня 2010 р. № 1643-р опубліковане на сайті відомства.
Також, згідно з розпорядженням від 18 серпня 2010 р. № 1655-р, Кабмін призначив Владислава ГОНЧАРЕНКА заступником голови Державного комітету України з питань технічної регуляції і споживчої політики.
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