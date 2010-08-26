На Волині найнижчі закупівельні ціни на молоко

На Волині закупівельні ціни на молоко є найнижчими серед регіонів України. В особистих селянських господарствах виробництво молока зменшилося порівняно з 2009 роком. Причина - скорочення поголів'я худоби.

Така інформація було озвучена 25 серпня під час засідання постійної депутатської комісії з питань сільського господарства, продовольства, інвестування села і земельних відносин, повідомила УНІАН прес-служба Волинської обласної ради.

Питання про стан виробництва, заготівлі і реалізації молока розглядатимуть на черговій сесії облради 27 серпня.

За інформацією профільного управління, аграрним формуванням переробники платять від 2,2 до 2,7 грн. за літр, а особистим селянським господарствам тільки 1,8 грн. за літр. У цілому, за січень-липень цього року усі категорії господарств виробили 268,8 тис. тонн молока. Основні обсяги виробництва - 83% - зосереджені в особистих селянських господарствах.

За підсумками свого засідання депутатська комісія підготувала проект рішення, у якому пропонують ряд заходів для зменшення різниці між закупівельними цінами для сільськогосподарських підприємств і особистих селянських господарств. У першу чергу, йде мова про заготівлю молока від особистих селянських господарств без посередників шляхом створення молочних кооперативів. А також про максимальне залучення коштів місцевих бюджетів для фінансування підтримки галузі молочного скотарства і розвитку молочної обслуговуючої кооперації, про збільшення поголів'я молочних корів в усіх категоріях господарств.

Довідка УНІАН. У січні-липні 2010 р. переробні підприємства області купили 45 тис. тонн молока в усіх категоріях господарств. 95% куплено у товаровиробників Волині. Від сільськогосподарських підприємств надійшло 17,3 тис. тонн, решта - від особистих селянських господарствах. З 27,6 тонн молока, проданого господарствами області, 94% відповідає другому сорту, 1,2% прийняте як несортне.