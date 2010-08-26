Аграрії Тернопільщини завершили збір озимої пшениці та жита

Аграрії Тернопільської області завершили збір озимої пшениці.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, у цілому з площі 142,3 тис. га намолотили 406,9 тис. т зерна. Середня врожайність склала 28,6 ц/га. Це на 9,6 ц/га, або на 25,1%, менше, ніж минулого року.

"Зниження врожайності обумовлене тривалими дощами, через що виникли проблеми із запиленням, а перезволоження землі збільшило захворюваність рослин, незважаючи на обробку їх засобами захисту", - пояснила М. ДЕРМАНСЬКА.

Жита, за її даними, намолотили 1,6 тис. т з площі 2,1 тис. га при середній врожайності 13,7 ц/га (на 6,3 ц/га менше порівняно з минулим роком).

Крім того, аграрії Тернопільщини завершують збір ярових культур. Так, яровий ячмінь прибрано на площі 48,7 тис. га (84%), зібрано 105,9 тис. т при середній врожайності 21,8 ц/га. (- 7,4 ц/га), ярова пшениця - на площі 28 тис. га (98%), намолотили 58,1 тис. т при врожайності 20,8 ц/га (- 4,4 ц/га).

Овес зібрано на площі 4 тис. га (90%), намолотили 5,5 тис. т при середній врожайності 13,8 ц/га.

Також аграрії області почали молотити гречку.

У цілому ранні зернові і зернобобові в області зібрані на площі 244,5 тис. га (99%), намолотили 629,6 тис. т зерна. Середня врожайність складає 25,7 ц/га, що на 6,7 ц/га, або 20,6%, менше торішніх показників.