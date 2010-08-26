Аграрії Тернопільщини завершили збір озимої пшениці та жита
Врожайність менша минулорічної
Аграрії Тернопільської області завершили збір озимої пшениці.
Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, у цілому з площі 142,3 тис. га намолотили 406,9 тис. т зерна. Середня врожайність склала 28,6 ц/га. Це на 9,6 ц/га, або на 25,1%, менше, ніж минулого року.
"Зниження врожайності обумовлене тривалими дощами, через що виникли проблеми із запиленням, а перезволоження землі збільшило захворюваність рослин, незважаючи на обробку їх засобами захисту", - пояснила М. ДЕРМАНСЬКА.
Жита, за її даними, намолотили 1,6 тис. т з площі 2,1 тис. га при середній врожайності 13,7 ц/га (на 6,3 ц/га менше порівняно з минулим роком).
Крім того, аграрії Тернопільщини завершують збір ярових культур. Так, яровий ячмінь прибрано на площі 48,7 тис. га (84%), зібрано 105,9 тис. т при середній врожайності 21,8 ц/га. (- 7,4 ц/га), ярова пшениця - на площі 28 тис. га (98%), намолотили 58,1 тис. т при врожайності 20,8 ц/га (- 4,4 ц/га).
Овес зібрано на площі 4 тис. га (90%), намолотили 5,5 тис. т при середній врожайності 13,8 ц/га.
Також аграрії області почали молотити гречку.
У цілому ранні зернові і зернобобові в області зібрані на площі 244,5 тис. га (99%), намолотили 629,6 тис. т зерна. Середня врожайність складає 25,7 ц/га, що на 6,7 ц/га, або 20,6%, менше торішніх показників.