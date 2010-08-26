Попов: ціни на гречку у Києві не підвищуватимуться

В.о. голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що ціни на гречку в Києві підвищуватися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

"В останні дні в Києві склався ажіотажний попит на крупи, передусім на гречку. Я можу відповідально заявити, що у нас немає ніяких передумов до того, щоб ця продукція, по-перше, подорожчала, а, по-друге, зникла з наших прилавків", - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, в Україні збирають достатній урожай для того, щоб забезпечити населення необхідною кількістю продуктів, а також експортувати.

Крім того, О. ПОПОВ повідомив, що найближчим часом київська влада проведе консультації з торговельними організаціями для того, щоб поставити в столицю додатковий об`єм продукції і реалізувати її через продовольчі ринки.

"У недалекому майбутньому у нас буде постійно діючий гуртовий продовольчий ринок, який працюватиме увесь рік. Тобто, взагалі ніяких передумов до збільшення цін немає", - сказав О. ПОПОВ.

Довідка УНІАН. Ще у липні п.р. кілограм гречки в київських супермаркетах коштував близько 9 грн. На сьогодні гречка в столичних магазинах коштує 15-16 грн. за кг.